Das Wetter war nicht wirklich frühlingshaft und der Auftakt der neuen Gartenschausaison entsprechend verhalten. Rund 1000 Menschen haben laut Geschäftsführer David Lyle bisher ihre Saison- beziehungsweise SWK-Karten gekauft. Trotz Regen- und Schneeschauern hatte einige hartgesottene Besucher direkt einen ersten Rundgang über das Gelände unternommen. Mit zwei bunten Auftritten sorgten die Compagnien „Fool-Pool“ und „Zebra“ aus München am Sonntag bereits am Brunnen vor dem Eingang mit Darbietungen mit Hochrad, Jonglage, Stelzen und Feuer für Stimmung. Gut gelaunt ging’s danach Richtung Spielplatz und den nagelneuen Kletterparcours. Auch die ersten Sandskulpturen wurden in Augenschein genommen. Wie Veranstaltungsleiterin Melanie Gross berichtete, werden die Sandkünstler ab Montag in Workshops interessierten Besuchern zeigen, wie ihre Kunst funktioniert. Anmeldungen unter 0631 710070.