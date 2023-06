Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Start der Sommerferien am Freitag beginnt sich auch das Riesenrad auf der Gartenschau zu drehen. Schaustellerin Susanne Jost steht das Glück, in der Corona-Krise wieder ihrem Geschäft nachgehen zu können, ins Gesicht geschrieben. Was eine Fahrt mit dem Fahrgeschäft kostet.

„Alles besser als nichts“, sagt Susanne Jost darüber, dass sie wieder als Schaustellerin arbeiten kann. Die Verabschiedung eines SPD-Antrags im Stadtrat ermöglichte ihr das Engagement