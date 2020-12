Die Gartenschau Kaiserslautern hat die Wintersaison eröffnet. Kinder können die Spielanlagen nutzen, Jugendliche über die Skaterbahn brettern, und Spaziergänger können Winterluft tanken. Der Neumühlepark ist täglich geöffnet. Die Anlage zum Kaiserberg hin ist abgehängt. Die Winteröffnung soll ein Beitrag der Gartenschau in der Corona-Zeit sein. Sie war von Jugendlichen ausgegangen, die die Skaterbahn im Neumühlepark gerne nutzen wollten. Die Skaterbahn wurde mit Lichtstrahlern ausgestattet, so dass sie auch in der Dunkelheit genutzt werden kann. Es ist eine Premiere, dass die Gartenschau im Winter offen ist. Der Eingang erfolgt über den Haupteingang. Der Besuch ist kostenlos; Spenden sind willkommen.