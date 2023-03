Gute Nachrichten für alle Gartenschaubesucher. An diesem Wochenende wird die Schau nach der Winterpause wieder ihre Pforten öffnen. Trotz allgemeiner Preiserhöhungen kostet der Eintritt nicht mehr als im Vorjahr.

Nach den Corona-Jahren wolle man mit den Blumen, die nun im Frühling auf dem Gartenschaugelände zu blühen beginnen, ein bisschen Licht und Freude in das Leben der Menschen bringen. Die Gartenschau soll auch in diesem Jahr wieder als Plattform für Begegnungen von Jung und Alt dienen, sagt David Lyle, der geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe, die die Gartenschau betreibt.

„Wir wissen, dass es Menschen gibt, die mit den vergangenen Jahren schwer zu kämpfen hatten“, sagt Lyle, der eine gute Nachricht für die Gartenschaubesucher verkünden kann. Die Eintrittspreise sollen nicht steigen. So kostet eine Tageskarte für Erwachsene beispielsweise sieben Euro, eine Saisonkarte 35 Euro. Familien – zwei Erwachsene mit den eigenen Kindern – zahlen 19 Euro für einen Tag, 49 Euro pro Saison. In Zeiten, in denen es Menschen schlecht gehe, wolle man nicht auch noch die Preise erhöhen. Schließlich bietet die Gartenschau vielen Kaiserslauterern und Besuchern von außerhalb eine willkommene Ablenkung. Der Lebenshilfe, die ihr Portfolio in den vergangenen Jahren unter anderem um eine Waschanlage und den Lebensmittelmarkt an der Pariser Straße vergrößert hat, sei es gelungen, Synergieeffekte zu nutzen, um die Preise für die Besucher konstant halten zu können, so Lyle. Von steigenden Energiepreisen ist auch die Lebenshilfe nicht verschont geblieben, mit den zahlreichen Photovoltaik-Anlagen auf den eigenen Gebäuden sei es aber gelungen, die Energiekostensteigerung abzufedern.

Auf dem Gartenschaugelände gibt es für die Besucher einiges Neues zu entdecken, lässt Lyle durchblicken. Auf welche Besonderheiten und Veranstaltungen sich die Gäste freuen können, wird am heutigen Freitag bekannt gegeben.