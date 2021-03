Am RHEINPFALZ-Lesertelefon berichtete eine Anruferin vom großen Andrang auf der Gartenschau. Bei einem Besuch in der vergangenen Woche sei ihr aufgefallen, dass viele Besucher das Abstandsgebot vernachlässigten. Lebenshilfe-Vorstand David Lyle berichtet von wenigen, unvernünftigen Menschen

Viele Mütter, aber auch Väter hätten beisammen gesessen, teilweise ohne Maske, hat die Frau beobachtet. Auch seien die Abstände nicht immer eingehalten worden.

„Es ist ein offenes Gelände“, sagt David Lyle, der geschäftsführende Vorstand der Lebenshilfe Westpfalz, die für das Gartenschaugelände zuständig ist. Zu allererst sei damit jeder einzelne dazu angehalten – in Sachen Corona-Regeln –, auf sich selbst zu achten. Die Lebenshilfe kontrolliere dennoch – stichprobenartig, wie Lyle unterstreicht – die Einhaltung der Regeln. „Am Wochenende wird mehr kontrolliert als unter der Woche“, so Lyle. Dabei, so seine Erfahrung, sei man „ganz, ganz selten auf unvernünftige Leute“ gestoßen, also Menschen, die nach kurzem Hinweis nicht etwas auseinander gerückt seien. „Bei Bedarf unterstützen uns da die Polizei und das Ordnungsamt“, so Lyle.

Allgemein lobte die Leserin die Tatsache, dass das Gartenschau-Gelände überhaupt für die Öffentlichkeit zugänglich ist. „Das ist klasse.“ bld