Die Corona-Krise hinterlässt auf der Gartenschau ihre Spuren. Gartenschau-Geschäftsführer David Lyle erklärte am Dienstag auf RHEINPFALZ-Anfrage, bei der Gartenschau fehlten bereits 240.000 Euro an Einnahmen. „Eine Summe, die wir wohl kaum aufholen werden“, stellte Lyle fest. Die Saison auf der Gartenschau konnte erst am 22. Mai begonnen werden, statt am 1. April. Dem Brauhaus an der Gartenschau gehe es mit seinen vielen ausgefallenen Veranstaltungen noch schlechter, sagte Lyle.

Er betonte, die Gartenschau bemühe sich, trotz aller Schwierigkeiten ihren Besuchern eine schöne und erlebnisreiche Zeit auf der Anlage zu ermöglichen. Sie habe gegenüber der vergangenen Saison hohe Investitionen getätigt und Erneuerungen vorgenommen, die die Besucher auch wahrnehmen würden. Nach wie vor sind laut Lyle rund 40 Beschäftigte, so auch die gesamte Veranstaltungsabteilung der Gartenschau, in Kurzarbeit. Die Gartenschau zählt täglich zwischen 1000 und 3000 Besucher.