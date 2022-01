Unbekannte haben sich am vergangenen Wochenende Zugang auf das Gelände der Gartenschau verschafft und Werkzeuge gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brachen sie dort einen Container auf, in dem Werkzeug gelagert war. Die Einbrecher entwendeten einen Winkelschleifer, zwei Hochdruckreiniger und ein Multifunktionswerkzeug. Sie konnten unerkannt entkommen. Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit ihr in Verbindung zu setzen.