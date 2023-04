Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schlangen an den Eingängen zur Gartenschau suchte man am Wochenende vergeblich. Kein Wunder: Das Wetter taugte nicht dazu, Frühlingsgefühle hervorzurufen. Wer sich dennoch in den Neumühlepark aufmachte, wurde belohnt: bunte Blumen gegen das Grau des Himmels.

Hallo ihr Dinos, toll schaut ihr aus, so blank poliert und frisch gestrichen wie ihr uralten Kleinen Euch unter dem langhalsigen Diplodocus an der Felsenwand versammelt habt. Bloß wo bleiben