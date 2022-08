Auf dem Hofgut Mühlberg in Mölschbach wehte für kurze Zeit die Flagge der Niederlande – als Zeichen des Willkommens hat die Familie Sandra und Thomas Zinßmeister die Fahne neben der Terrasse des Hofgutes gehisst. Der Willkommensgruß gilt guten Freunden des Hauses: Kees und Elisabeth van Waveren, ein Ehepaar aus Hillegom, einem Ort nahe dem Keukenhof in den Niederlanden.

Mit Kees van Waveren verbindet den ehemaligen Geschäftsführer der Kaiserslauterer Gartenschau (2001 bis 2007) eine enge Freundschaft. Auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal für die Gartenschau bekam Zinßmeister 2006 einen Tipp, sich doch mal mit dem Blumenhändler Kees van Waveren in Verbindung zu setzen. Wie viele Aussteller unterhielt der Niederländer damals auf dem Keukenhof, Hollands größtem Blumenpark, wo jährlich im Frühling Millionen Tulpen, Hyazinthen und Narzissen blühen, ein Fußballfeld großes Feld mit Frühlingsblühern.

Zinßmeister besuchte den Keukenhof und war von der Frühlingspracht der Parkanlage begeistert. Zusammen mit dem Tulpenspezialisten van Waveren und dem Gartenarchitekt Jan Guldemond wurde ein Pflanzkonzept für den Neumühlepark der Gartenschau entwickelt und 2007 realisiert. „Eine Tulpenschau, wie sie Kaiserslautern noch nicht erlebt hat“, erinnert sich Zinßmeister und gerät dabei ins Schwärmen.

Seit dieser Zeit verbindet den früheren Geschäftsführer der Gartenschau und van Waveren eine freundschaftliche Beziehung. Jährliche gegenseitige Besuche der Familien haben dazu beigetragen, sich näher kennenzulernen. So wundert es nicht, dass der 65. Geburtstag Zinßmeisters für van Waveren in den vergangenen Tagen ein Anlass war, seinem Freund in Mölschbach einen Besuch abzustatten. Der heutige Besitzer des Hofguts Mühlberg spricht von einer „wunderbaren Freundschaft“, die im Laufe der Jahre entstanden sei. „Dazu tragen auch kulturelle Verbindungen wie Glauben und Chorgesang bei.“

Bereits als 17-Jähriger zum ersten Mal in Kaiserslautern

Im Gespräch mit dem Gast aus Holland stellt sich heraus, dass Kees van Waveren bereits als 17-Jähriger den Weg nach Kaiserslautern fand: Mitte der 60er Jahre absolvierte er ein Praktikum beim Blumengeschäft Ludwig Helfert. „Ein Blumenladen in der Marktstraße, nahe dem Eiscafé Dolomiten“, erinnert er sich. Während der Zeit seines Praktikums wohnte er im Haus gegenüber dem Spinnrädl. „Kaiserslautern war mir lange vor der Gartenschau nicht fremd.“ Ludwig Helfert, ein Kunde seines Vaters, habe seine Gewächshäuser unweit des Gersweilerwegs gehabt.

Wie Thomas Zinßmeister weiß zwischenzeitlich auch der über 70-jährige Holländer den Ruhestand zu schätzen. „Noch immer verbringen wir jährlich eine schöne Zeit miteinander“, sagen beide und freuen sich über das Wiedersehen in Kaiserslautern. Mölschbach sei für ihn ein fester Platz, lobt Kees van Waveren das Walddorf und seine tolle Lage im Pfälzerwald.