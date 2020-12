Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages ist ein Gartenhaus in Kindsbach in Flammen aufgegangen. Kurz vor 21.30 Uhr hatte eine Zeugin das Feuer auf einem Wochenendgrundstück gemeldet, so die Polizei. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannten die Laube und ein angrenzender Unterstand bereits lichterloh. 35 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren von Kindsbach und Landstuhl löschten das Feuer. „Aufgrund der Begleitumstände kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden“, so die Polizei. Die Kripo ermittelt.