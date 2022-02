Ein Gartenhäuschen ist am Sonntagmorgen laut Polizei in der Augustastraße in Bruchmühlbach-Miesau in Brand geraten und dabei völlig zerstört worden. Verletzt wurde dabei niemand. Es blieb bei einem Sachschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bruchmühlbach-Miesau waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.