Wie hoch der Stellenwert der grünen Oase vor der Nase ist, haben viele erst in der Pandemie gemerkt. Das Gärtnern an sich, aber auch der Plausch über den Gartenzaun hinweg haben die Corona-Einschränkungen erträglicher gemacht. Zwei der Kaiserslauterer Kleingartenvereine berichten, was sich seit dieser Zeit für sie geändert hat.

Musik verbindet. Den jüngsten Beweis für die integrative Kraft des Singens liefert der von Vladimir Gerasimov ins Leben gerufene Kinderchor „Singfried“, in dem ukrainische Kinder Lieder einstudieren und auf die Bühne bringen. Das Chorprojekt steht allen Nationalitäten offen – und es werden nicht nur Sängerinnen und Sänger gesucht.

Maximilian Hög ist in der Spitzen-Gastronomie angekommen. Der Chefkoch im Kipperhof in Otterbach hat trotz seiner erst 34 Jahre bereits viel gesehen, sich ausprobiert und weiterentwickelt. Zur herbstlichen Küchenplauderei servierte Hög ein Dreierlei vom Lamm aus Börrstadt.

Der Landkreis Kaiserslautern zählt bundesweit zu den Kreisen mit der jüngsten Bevölkerung. Und es gab hier im Jahr 2021 mehr Geburten als Sterbefälle. Was die Bundesstatistik noch an Überraschungen parat hat.

Ein besonderes Konzert gibt es in der protestantischen Kirche in Alsenborn am Samstag, 29. Oktober. Unter dem Tourneetitel „Church in Colors“ wird Sänger Oliver Dums mit seiner Band für musikalische Höhepunkte sorgen – in ganz besonderem Licht.