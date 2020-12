In einer Garage in der Jahnstraße ist am späten Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen. Ein Zeuge hatte eine starke Rauchentwicklung bemerkt und kurz vor 23.30 Uhr die Rettungsleitstelle verständigt.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Garage mitsamt dem Fahrzeug, das darin abgestellt war, völlig aus. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch die Hitze ein Geländer des Anwesens sowie ein Fahrzeug in unmittelbarer Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen und ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt und die Brandursache derzeit unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.