Es brauchte gestern nur wenige Stunden: Kaum dass die RHEINPFALZ die Stadtverwaltung um Stellungnahme dazu bat, warum seit geraumer Zeit ein großer Haufen Äste am Wendehammer in der Lassallestraße darauf wartet, abgeholt zu werden, war ein Trupp der Stadt mit großem Besteck auf den Betzenberg geeilt, um den Abfall zu entsorgen.

Es war Hans Neumer, Anwohner der Lassallestraße, der am Vormittag am Lesertelefon davon berichtete, dass seit zwei Monaten die Äste am Wendehammer herumliegen, ohne dass sie bisher