Ein Dalí kommt nach Landstuhl zurück. Wenn auch nur auf Zeit. Seit knapp 40 Jahren ist das Motiv „Don Quichotte in der Studierstube“ in der Obhut des Sammlers Helmut Rebmann. Damals, als seine Leidenschaft für einen der bekanntesten Künstler der Neuzeit begann: Salvador Dalí (1904 bis 1989). Zu sehen ist es nun in der Galerie Naffouj, wo er den Dalí-Quichotte erworben hatte.

Wie anders doch sein Leben begonnen hatte: mit der Berufswahl Metzgergeselle. Bis ihm Dalí begegnete. Respektive eine seiner Grafiken als Poster. Ausgerechnet im Museum