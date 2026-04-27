Das schöne Wetter nutzten viele Leute, um den Flohmarkt und den Fahrradbasar des ASZ in der Galappmühle zu besuchen. Dennoch hätten sich die Veranstalter mehr Zulauf erhofft.

Der Fahrradbasar gehört fest zum Veranstaltungskalender es Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrums (ASZ). Dieses Mal wurde er mit einem Flohmarkt verbunden. Die zwölf Tische, die angemietet werden konnten, seien in Windeseile vermietet gewesen, erzählt Susanne Runge, die Leiterin des Tagungs- und Freizeithauses. Dazu gab es Kaffee, Kuchen und Getränke im Haupthaus der alten Mühle, welches komplett saniert worden ist. Bei herrlichem Frühlingswetter herrschte „insgesamt eine schöne Stimmung. Wir wollten wieder mehr Leben haben hier in der Mühle, es ist eine wunderschöne Anlage“, schwärmt Runge. Sie muss aber auch eingestehen: „Es war nicht wenig los, aber wir hätten uns noch mehr Zulauf erhofft.“

„In der Fahrradwerkstatt ist immer viel los“

Die historische Galappmühle wurde 2014 vom ASZ erworben. Neben dem Tagungs- und Freizeithaus mit Hof und Garten zählt auch die Gartenanlage gegenüber zu dem Anwesen. Zunächst wurde das Gebäude als Unterkunft für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge genutzt. Nachdem diese ausgezogen waren, folgte der Umbau zum Seminargebäude mit Übernachtungsmöglichkeiten. Das ASZ nutzt die Galappmühle für verschiedene Projekte in der gemeinnützigen Arbeit.

Zudem sind dort eine permanente Holz– sowie eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. „In der Fahrradwerkstatt ist immer viel los“, erzählt Runge. Dafür erhält das ASZ gebrauchte und ausrangierte Fahrräder – sowohl aus privater Hand als auch aus dem Fundbüro oder von der Polizei – und arbeitet diese wieder auf. Für wenig Geld werden sie dann unter anderem an Bedürftige, Flüchtlinge, aber auch an jeden, der auf der Suche nach einem günstigen Fahrrad ist, verkauft. Im Herbst soll die Veranstaltung mit Flohmarkt wiederholt werden.