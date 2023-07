In der Galappmühler Straße in Kaiserslautern ist am Sonntagabend ein Auto ausgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam während der Fahrt zunächst untypischer Rauch aus dem Auspuff des Wagens. Als der Fahrer das Auto anhielt, fing der Mercedes kurz darauf Feuer. Wenig später stand der Wagen im Vollbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte der städtischen Feuerwehr löschten die Flammen. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.