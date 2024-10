Mit einer Eröffnungsgala wird am Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr, die Spielzeit im sanierten Großen Haus des Pfalztheaters eingeläutet. Es gibt Ausschnitte aus neuen Produktionen zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Wasserschaden von Ende 2022 sind nun im Großen Haus der Bühnenboden und die damit verbundene Technik erneuert. Obendrein gibt es eine neue Bestuhlung und einen neuen Teppich im Foyer. Das Theater lädt aus diesem Anlass zu einem Abend mit Ausschnitten aus Produktionen aller Sparten ein. Darunter ist ein Vorgeschmack auf die erste Premiere im Musiktheater, die Operette „Gräfin Mariza“ (ab 14. Dezember). Das Schauspiel ist mit einem Einblick in „Mamma Medea“ (ab 18. Januar) vertreten. Das Junge Pfalztheater zeigt Ausschnitte aus dem fantasievollen Märchen „Die Schneekönigin“ (ab 15. November) und die Tanzsparte „Welcome to my World“ aus „Rausch“ (ab 25. April).

Der künstlerische Leiter Johannes Beckmann moderiert den Abend und kündigt Produktionen an, „die das Publikum mitreißen, begeistern und berühren werden“. Und: „Bei uns kann sich jeder im Theater zu Hause fühlen.“