Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einkaufen, kochen und Darts spielen. So sieht der Arbeitsalltag von Gabriel Clemens im Moment aus. Klingt nach keiner allzu schlechten Option für einen Dartprofi. Aber die Realität ist nicht so rosig, wie sie aussieht: keine Turniere, keine Einnahmen, keine Aussicht, dass sich was ändert. Clemens übt trotzdem und lernt Dinge, von denen er nie gedacht hätte, dass er sie kann.

Gabriel Clemens arbeitet jetzt im Homeoffice. Seine Dartscheibe hängt im Wohnzimmer in Saarwellingen, er wirft jeden Tag bis zu zwei Stunden drauf, aber besonders erfüllend ist das alles