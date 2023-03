Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern ist der große Coup gelungen. Er ist der einzige Deutsche beim PDC World Matchplay in England und hat am Sonntagabend mit Rob Cross einen Hochkaräter des Dartsports aus dem Turnier genommen. „Gaga“, vorher 40. der Weltrangliste, siegte in der ersten Runde mit 10:8 gegen den Weltmeister von 2018 und Titelverteidiger des World Matchplay, der an Position vier gesetzt war.

Nach der Weltmeisterschaft gehört das World Matchplay im englischen Milton Keynes zu dem bedeutendsten Turnier im Dart-Zirkus. Wegen der Corona-Pandemie wird es, wie schon die Summer Series,