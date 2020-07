Von Benjamin Haag

Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern ist der große Coup gelingen. Er ist der einzige Deutsche beim PDC World Matchplay in England und hat am Sonntagabend mit Rob Cross einen Hochkaräter des Dartsports aus dem Turnier genommen. „Gaga“, vorher 40. der Weltrangliste, siegte in der ersten Runde mit 10:8 gegen den Weltmeister von 2018 und Titelverteidiger des World Matchplay, der an Position vier gesetzt war.

Mit dem dritten Matchdart gelang Clemens, der der einzige Deutsche im Turnier ist, der zehnte Leggewinn. Cross hatte kurz zuvor die große Möglichkeit zum Ausgleich verpasst und drei Darts zum 9:9 vergeben. Er verließ nach der Niederlage mit verbissenem Gesicht schnurstracks die Bühne.

So geht’s weiter

Am Dienstag (gegen 23 Uhr, live auf Sport1 und DAZN) trifft Gabriel Clemens in der zweiten Runde des World Matchplay auf Krzysztof Ratajski (Polen), der zum Auftakt stark gespielt (Average 107,53) und Jermaine Wattimena mit 10:4 ausgeschaltet hat.