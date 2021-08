Die größten Erfolge feierte Gabriel Clemens (DV Kaiserslautern) bei den Summer Series des Dartverbandes PDC an den ersten beiden Tagen. Die restlichen Einheiten der fünftägigen Turnierserie im englischen Milton Keynes, die ob des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, liefen nicht ganz nach seinen Wünschen. Aber ein Wunsch ging für „Gaga“ dann doch in Erfüllung.

Keine Caller, strikte Abstandsregeln, eine Art Einkasernierung am Spielort und Hotel für die Spieler, sowie spezielle Wartezonen waren zu beachten. Auch das Training musste der Saarländer, der im Aufgebot des Bundesligisten DV Kaiserslautern steht, kurzerhand ins Hotel verlagern.

Mit Abschluss des ersten Tages war für den 40. der PDC Weltrangliste, bereits das Highlight der Summer Series erreicht. Bei dem Turnier, das unter strengen Auflagen stattfand, erreichte „Gaga“ das Halbfinale, schied dort erst gegen den mehrfachen niederländischen Weltmeister Michael van Gerwen aus, hatte zuvor mit Mensur Suljovic (Österreich) und Steve Beaton (England) zwei besondere Kaliber ausgeschaltet.

Am Weltmeister gescheitert

Auch am folgenden zweiten Turniertag schlug Clemens mit Daryl Gurney einen Topspieler und scheiterte erst im Achtelfinale am früheren Weltmeister Gary Anderson (Schottland).

Am dritten Tag gab es erstmals gleich zu Beginn eine Pleite gegen Steve Lennon, der bereits mehrfach auf der PDC-Tour glänzte und der dem German Giant beim 1:6 keine Chance ließ. Besser verlief es dann schon wieder am vergangenen Samstag, als er zum Auftakt James Hubbard (6:1) besiegte, dann aber gegen den mehrfachen WM-Teilnehmer aus Südafrika, Devon Peterson, in der zweiten Runde knapp mit 5:6 scheiterte.

Leiser Ausklang

Auch am letzten der fünf Turniertage war gleich zum Auftakt Schluss. Mit einem 5:6 gegen Carl Wilkinson beendete der Saarländer den Abschlusstag der Turnierserie. Nach den guten Ergebnissen an den ersten beiden Tagen ließ der German Giant verlauten: „An den nächsten drei Tagen gab es nur noch einen Sieg, obwohl ich mich gut fühlte und auch beim Einwerfen ein echt gutes Gefühl hatte.“

Zum ersten Mal qualifiziert

Doch einen Trost gibt es für den Dartprofi: Er hat sich nicht zuletzt durch seine Erfolge im Turnier zum ersten Mal in seiner Karriere für das World Matchplay qualifiziert. Beim World Matchplay, das am 18. Juli in Milton Keynes startet, treten die ersten 16 der PDC Order of Merit und die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit an. Es wird wie auch die Summer Series ohne Zuschauer ausgetragen und ist neben den Weltmeisterschaften eines der ältesten und wichtigsten Turniere der PDC. Es ist mit 150.000 Pfund dotiert.

„Gaga“ live im Fernsehen

Clemens trifft am Sonntag (gegen 21 Uhr, live auf Sport1 und DAZN) auf den Titelverteidiger und früheren Weltmeister Rob Cross, der an Position vier gesetzt ist, während Clemens zu den ungesetzten Spielern gehört.

Gespielt wird im Modus Best of 19 Legs. Von Runde zu Runde werden mehr Legs für einen Sieg benötigt, sodass im Endspiel im Modus Best of 35 Legs gespielt wird.