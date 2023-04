Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am vorletzten Wochenende startete viel beachtet die Fußball-Bundesliga mit als erste Sportart wieder in den Wettbewerbsmodus. Für Dartprofi Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern ging es ebenfalls hoch her. Er startet bei der Hylo Care PDC Europe Superleague Germany, die als Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Dezember begann.

Die allerbesten Erinnerungen hat der German Giant, wie Gabriel Clemens genannt wird, sicherlich nicht an die Weltmeisterschaft im vergangenen Dezember in London. Die knappe Niederlage gegen den früheren