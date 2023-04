Seit 20 Jahren hilft das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro dabei, das Zusammenleben von Deutschen und Amerikanern in der Region erfolgreich zu gestalten. In einer festlichen Feierstunde bekräftigten die Zuständigen beider Nationen die Wichtigkeit dieser Arbeit.

Das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro, auf englisch German-American Community Office (GACO), unterstützt die hier stationierten US-Streitkräfte dabei, sich in der Region einzuleben. Die Fragestellungen, die zum Aufgabengebiet der sechs Mitarbeiter gehören, sind ganz unterschiedlich: Wie melde ich mein Kind im Kindergarten an? Wie funktioniert das deutsche Müllsystem? Muss ich Hundesteuer zahlen? Doch auch deutsche Bürger können hier nach Rat fragen, etwa in Mietangelegenheiten. „Es ist ein einzigartiges Erfolgskonzept“, lobt Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bei der offiziellen Feierstunde.

Rund 25.000 Soldatinnen und Soldaten seien in den vergangenen 20 Jahren bei den sogenannten Welcome-Touren mit Kultur, Gastronomie und den Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt vertraut gemacht worden. Die Arbeit des GACO ermögliche eine gute und problemlose Nachbarschaft in einer Region, in der rund 55.000 US-Amerikaner mit ihren Familien lebten.

Generalmajor Derek C. France, Kommandeur der Militärgemeinde Kaiserslautern, erinnerte an ein Zitat des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton, das als Grundlage für die GACO-Gründung diente: „Wir sind alle besser, wenn wir zusammenarbeiten“. Dank des GACO sei es möglich, die Verwaltungshürden schnell und unkompliziert zu nehmen. Das Landes-Programm „Willkommen in Rheinland-Pfalz! (WiR!)“, das die Atlantische Akademie betreut, ermögliche den US-Bürgern einen guten Start in der neuen Heimat.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling und US-Generalkonsul Norman Thatcher Scharpf gratulierten den Verantwortlichen beider Länder zu ihrer Arbeit.

Zur Bekräftigung der Zusammenarbeit dient eine Partnerschaftsurkunde zwischen dem GACO und dem „Willkommen in Rheinland-Pfalz! (WiR!)“-Programm des Landes, die OB Weichel, Innenminister Ebling und Generalmajor France unterzeichneten.