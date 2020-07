Für Gabriel Clemens, Dartprofi des DV Kaiserslautern, geht der Traum, als Profi weiter durchzustarten, in die nächste Runde. Mit seinen Ergebnissen in den Summer Series des Dartverbandes PDC, die im englischen Milton Keynes ob des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, qualifizierte er sich zum ersten Mal für das World Matchplay.

Beim World Matchplay, das am 18. Juli in Milton Keynes startet, treten die ersten 16 der PDC Order of Merit und die ersten 16 der Pro Tour Order of Merit an. Es wird wie auch die Summer Series ohne Zuschauer ausgetragen und ist neben den Weltmeisterschaften eines der ältesten und wichtigsten Turniere der PDC. Es ist mit 150.000 Pfund dotiert.

Mehr: „Gaga“ lebt seinen Traum in Milton Keynes weiter