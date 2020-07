Dart-Profi Gabriel Clemens, der beim Bundesligisten DV Kaiserslautern gemeldet ist, startet ab 8. Juli bei den PDC Summer-Series. Das Turnier in der Marshall Arena von Milton Keynes (England) ist das erste des Dartverbandes PDC außerhalb Deutschlands seit vier Monaten für den in Saarwellingen wohnenden Clemens. Zuvor hatte der „German Giant“, der in der Weltrangliste zu den besten 50 Spielern gehört, nur an der WM-Qualifikation in München teilgenommen, war dort im Halbfinale knapp an Nico Kurz gescheitert. Bei den Summer-Series spielen 128 Teilnehmer vom 8. bis zum 12. Juli täglich einen Turniersieger aus. Gespielt wird bei dem Ranglistenturnier, bei dem es pro Event 75.000 Pfund zu gewinnen gibt, coronabedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.