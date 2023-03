Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es wurde nicht der ganze große Wurf wie an Tag eins bei den Summer Series des Dart-Verbandes PDC für Gabriel Clemens vom Bundesligisten DV Kaiserslautern. Nachdem der Profi beim ersten Turnier im englischen Milton Keynes am Mittwoch das Halbfinale erreicht hatte, kam der Saarländer diesmal bis ins Achtelfinale – an einem Tag der Überraschungen.

Bei dem Turnier mit 128 Teilnehmer, das in Folge des Coronavirus unter strengen Auflagen ausgetragen wird, traf der German Giant in der Auftaktrunde auf Barrie Bates, den er deutlich mit 6:1