Gabi Schlimmers Atelierausstellungen in der Adventszeit haben eine lange Tradition ohne Ermüdungserscheinungen. Nur die Pandemie vermochte die Reihe in Hochspeyer zu unterbrechen. Nun zeigt sie ihre 16. Bilderschau zum Motto „Blickwinkel“.

Das Besondere an Gabi Schlimmers Ausstellungen ist, dass sie sowohl Wohn- als auch Atelierbereich einbeziehen. Sie erzählen vom Leben, Arbeiten, Ausstellen in Zimmern, Treppenhaus und Fluren. Hier lassen Utensilien und Werkzeug den Arbeitsplatz vermuten, dort den Feierabend auf einer Chaiselongue unter neuesten „Traumwelten“-Motiven und gegenüber, wo Kaffeeduft lockt, die Wohnküche mit kleineren Formaten an Wänden zwischen Herd und Eckbank. Schnell entsteht eine lockere Atmosphäre des Austausches. Ebenso ein gedankenversunkenes Vertiefen in die Kunst der 65-Jährigen.

Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viel es zu entdecken gilt. Exemplarisch stehen dafür „Traumwelten“ mit jüngsten Motiven dieser Serie. Dafür schüttet oder träufelt Schlimmer wässrige Farbsubstanzen aus überwiegend warmen Erdfarbtöne auf aquarelltaugliche Bildträger und wartet das Eintrocknen ab. Danach lässt sie sich von den Fließformen zu figürlichem Darstellen inspirieren. So verdichtet sie zufällige Farbverläufe in belebte Naturparadiese, wo Menschen und Tiere sich heimisch fühlen, wo Pflanzen ranken und wuchern, wo Wasser plätschert oder versteckte Horizonte Unendlichkeit ahnen lassen.

Vom Leben erzählen

Ganz anders der Malstil ihrer satirischen Porträts im Treppenhaus. Sie sprechen die Betrachter recht unvermittelt an. Die plakative Malweise, betont von tuschschwarzen Konturen, bewirkt eine extrovertierte Bildsprache. Etwa im Sinne einer Persiflage, mit der es der ehemaligen technischen Zeichnerin übrigens wunderbar gelingt, sich in Selbstporträts ebenfalls auf den Arm zu nehmen. Dagegen tauchen tierische Protagonisten wie Katze, Schnecke, Maus und Elefant in der „Kinderwelten“-Serie auf. Es sind Motive für, mit und von ihren Kindern und Enkeln. Etwa Kartoffeldrucke.

Kunst, die sich auf das alltägliche Leben bezieht, ist Schlimmers Ideenquell. Dazu zählt seit über 20 Jahren ihre „Recycling ART“, die Kunst mit Materialien ausrangierter Dinge eigenständige Objektbilder zu gestalten. Tatsächlich lohnt sich der Weg in Schlimmers Atelierausstellung, wo sich eine machtvolle Fantasie künstlerischer Vielseitigkeit entdecken lässt.

Die Ausstellung

„Blickwinkel“, bis 23. Dezember nach telefonischer Vereinbarung unter 06305-993550 in der Schelmentalstraße 31, Hochspeyer.