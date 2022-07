Bei einem Arbeitsunfall ist am Donnerstag im Hainweg hoher Sachschaden entstanden, teilt die Polizei am Freitag mit. Ein 35-Jähriger war am Nachmittag damit beschäftigt, einen Gabelstapler von einem Lastwagen abzuladen. Nachdem der Mann den letzten der Spanngurte löste, die das Arbeitsgerät auf dem Lkw hielten, machte sich der Stapler selbstständig. Er rollte von der Ladefläche des Lastwagens und prallte auf einen Stromverteilerkasten. Vermutlich war die Handbremse des Gabelstaplers defekt. Stapler, Verteilerkasten und eine Mauer wurden beschädigt. Alleine der Schaden am Stromkasten wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.