SWK-Card-Inhaber erhalten ab März 2025 voraussichtlich einen Euro Ermäßigung auf den Eintritt in Sonderausstellungen des Stadtmuseums. Teurer soll hingegen das Mieten der Fruchthalle ab Januar werden.

Die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) seien zwecks einer Kooperation auf das Stadtmuseum zugekommen, berichteten der für Kultur zuständige Bürgermeister Manfred Schulz ( CDU) und Kulturreferatsleiter Christoph Dammann in der Sitzung des Kulturausschusses am Donnerstag. Das Stadtmuseum würde dadurch beworben, und die SWK wolle ihren Kunden einen Mehrwert bieten. Statt sechs Euro soll der Eintritt in Sonderausstellungen somit fünf Euro kosten, ermäßigt zwei statt drei Euro.

Die Preise anheben wird die Stadt hingegen fürs Mieten der Fruchthalle – vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrats – sowie beim Museumseintritt. „Wir haben seit sechs Jahren Preisstabilität“, sagte Dammann, ab Januar sollen die Mieten um zehn Prozent steigen. Die Fruchthalle habe seit kurzem eine neue Beschallungsanlage, fügte er hinzu. Die Preise sind gestaffelt, von Schul- und wohltätigen Veranstaltungen bis zu kommerziellen Events. So soll künftig beispielsweise der große Saal mit allen Nebenräumen für Schulen 633 Euro kosten, für kommerzielle Veranstalter 2112 Euro. Am günstigsten ist der rote Saal mit künftig 162 bis 554 Euro.

Mit dieser Bandbreite sei die Differenz zwischen wohltätigen und kommerziellen Events bereits sehr deutlich, erwiderte Dammann auf Nachfrage von Carsten Ondreka (Linke), der um noch stärkere Ausweitung bat. Bei weiterer Preisanhebung für Kommerzielle bestehe die Gefahr, dass diese andere Stätten auswählen. Insgesamt sei die Fruchthalle gut ausgelastet, erwiderte er auf die Frage von Lukasz Pietzarek (CDU): Proben eingerechnet finde an fast jedem zweiten Tag eine Veranstaltung statt.