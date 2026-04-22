Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) veranstaltet am Samstag, 9. Mai, den fünften Fahrradmarkt in Kaiserslautern.

Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit, gebrauchte Fahrräder zu verkaufen oder zu erwerben, um nachhaltige Mobilität zu fördern und zugleich soziale Projekte zu unterstützen. Laut der BUND-Kreisgruppe beginnt die Annahme der Fahrräder um 9 Uhr und endet um 10.30 Uhr. Direkt im Anschluss, von 10.30 bis 14.30 Uhr, können die Räder verkauft werden. Unterstützt werden die Verkäuferinnen und Verkäufer bei der Festlegung realistischer Verkaufspreise durch den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC); die letztendliche Preisgestaltung bleibt jedoch in der Verantwortung der Eigentümer. Zehn Prozent des Verkaufserlöses spenden sowohl Käufer als auch Verkäufer an das „Eine Welt“-Projekt Indienhilfe Trippstadt Nalam, das sich für soziale Projekte in Indien engagiert.

Imke Schneider, Co-Sprecherin der BUND-Kreisgruppe, beschreibt die Veranstaltung als „ein Highlight, das jedes Jahr zahlreiche Teilnehmende anzieht“. Sie fügt hinzu: „Besonders schön ist es zu sehen, wie die Fahrräder neue, stolze Besitzer finden – von Kindern über sportlich Aktive bis hin zu den vielen Menschen, die in Kaiserslautern selbstverständlich mit dem Rad unterwegs sind.“ Tobias Wiesemann, ebenfalls Co-Sprecher, ergänzt: „Zusammen mit dem ASZ, Foodsharing, dem ADFC und der Fahrradwerkstatt wollen wir Menschen zusammenbringen: diejenigen, die ein günstiges Fahrrad benötigen, diejenigen, die ein gutes verkaufen möchten, und diejenigen, die die Indienhilfe unterstützen wollen.“ Beide Sprecher hoffen auf zahlreiche Besucher und freuen sich auf die vielfältigen Räder, die auf dem Markt zu bestaunen sein werden.

Die Veranstaltung findet im Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) in der Pfaffstraße 3 statt. Personen, die keine Möglichkeit haben, ihr Fahrrad rechtzeitig zum Veranstaltungsort zu transportieren, können den Abholservice des BUND in Anspruch nehmen. Dieser Service steht am Sonntag, 3. Mai, nach vorheriger Anmeldung zur Verfügung. Interessenten können den BUND Kaiserslautern entweder per E-Mail unter bund-kl@bund-rlp.de oder telefonisch unter 0631 31090223 erreichen. Die Telefonzeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 14 und 18 Uhr.