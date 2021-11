Bei den Pfälzischen Schachmeisterschaften der Mädchen und Jungen unter zehn Jahren in Landau hat Gökce Akkaya vom Schachclub Ramstein-Miesenbach bei den Mädchen den zweiten Platz errungen – und das bei ihrer Premiere.

Nur die an eins gesetzte Clara Faulhaber vom SC Schifferstadt war besser. Insgesamt wurden sieben Runden gespielt und jeder Spieler hatte 30 Minuten Bedenkzeit für die ganze Partie. Gökce Akkaya startete mit zwei Siegen aus den ersten drei Partien und war damit in der Tabelle auf den vorderen Plätzen. Gegen den späteren Zweitplatzierten des Ausrichters Landau Samuel Lang lieferte sie sich einen harten Kampf und musste sich erst im Endspiel geschlagen geben.

In der vierten Runde kam es nach Figurenverlust zu einer Niederlage. „Trotz dieses Rückschlags zeigte Gökce in Runde fünf ihr Können: trotz Figurenverlust und drohendem Matt spielte sie sehr aktiv nach vorne, entwickelte ihre Figuren und setzte ihren Gegner massiv unter Druck“, berichtet der SC Ramstein-Miesenbach. Mehrere Schachgebote von ihr und der gegnerische König mussten auf die Grundlinie zurückweichen. Langsam und überlegen nahm Akkaya ihren letzten Turm und setzte ihn ebenfalls auf die Grundlinie: Matt!

Für Akkaya war es das erste Schachturnier. In Runde sechs und sieben ließ dann die Konzentration nach und die Gegner kamen so zu verdienten Punktgewinnen.

Insgesamt war der Schachclub Ramstein-Miesenbach mit fünf Spielern bei der Jugendmeisterschaft vertreten. Mit ebenfalls drei Punkten belegten Evan Demers und Can Süßdorf die Plätze 18 und 20. Julian Hemm und Alexander Lohfink, beide in der Altersklasse unter sieben Jahren, kamen auf die Ränge dahinter.

Alle Spieler trainieren seit einem halben Jahr regelmäßig, jeweils dienstags um 17 Uhr bei „Schach macht schlau“ in den Räumlichkeiten des Jugendbüros in Ramstein. Hier lernen die Kinder spielerisch die Gangart der Figuren und erste taktische und strategische Pläne des Schachspiels. Bereits im Januar finden die nächsten U10-Meisterschaften in Hauenstein statt.