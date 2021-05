Ausgerechnet zu einer Zeit, in der Führungen zu interessanten historischen Stätten sonst stark nachgefragt sind, geht für die Stadtführer in Kaiserslautern fast nichts. Erst für Ende Juli und im August hat die Stadt aktuell drei geführte Rundgänge in abgespeckter Form angekündigt.

Eine Stunde kostenlos schnuppern und dabei Lust bekommen auf mehr Wissen über Kaiserslautern und seine Geschichte: Aus Anlass des Weltgästeführertags hatten sich die Barbarossa-Gästeführer für die erste Märzwoche dem Motto entsprechend Führungen zu ihren persönlichen Lieblingsorten ausgedacht. Rund 100 Gäste hätten das Angebot genutzt, schildert Silke Kretzschmar. Darüber, wie’s mit den Führungen in der Stadt seither läuft, ist die Vorsitzende des Vereins alles andere als glücklich.

Der Pfalzgrafensaal samt der unterirdischen Gänge, eine Historische Villentour oder das Erleben der Biergeschichte mit den Eiskellern sind nur drei Themen aus einer Vielzahl von Touren, welche die zwölf Gästeführer anzubieten haben. Mehr als ein Dutzend Führungen standen im Mai, zehn im Juni und neun im Juli im Programmheft, welches die Tourist Information der Stadt herausgegeben hatte. Außer der Aktion „Zu Gast in der eigenen Stadt“ mit vier Gruppen zu je zehn Teilnehmern und einer Gruppenführung für Dozenten und Doktoranden der Technischen Universität Anfang Juli, lief dann aber gar nichts.

Keine Werbung, keine Touren

Laut Angaben der Tourist Info von Mitte Juli gebe es derzeit nur wenig Nachfragen nach regelmäßigen wie speziellen Gruppenführungen, schildert Kretzschmar. Für sie kein Wunder: „Die machen ja auch keine Werbung dafür.“ Einmal im Jahr werde ein Broschüre zu den Besichtigungstouren gedruckt und online gestellt: „Das war’s dann.“

Zum Bedauern der Besucher seien auch die unterirdischen Gänge – „unser Highlight“ – komplett gestrichen. „Wenn das wegfällt, ist diese Führung uninteressant“, weiß die Stadtführerin. Keiner rechne damit, dass er mitten in der Stadt durch einen Felsenkeller gehen könne. Die Kaiserpfalz mit den Ausgrabungen am Domus ist ihre persönliche Lieblingsstelle.

Mit Eigeninitiative zur Friedhofsführung

Für Silke Kretzschmar ist es der wichtigste Ort, an dem sie auf den Spuren des Kaisers Barbarossa mit den Erzählungen zur Entwicklung der Stadt beginnen könne. Weil das Ausgrabungsgelände noch immer nicht fertig ist und auch die Hinweisschilder fehlen, sei die Stelle sehr erklärungsbedürftig. Tröstlich für sie, dass nach ihrer Erfahrung, die Leute sowieso lieber etwas erzählt bekommen, als Beschreibungen zu lesen. Aber es gibt ein weiteres Ärgernis: Denn dann ist da noch der Abfall, der regelmäßig auf dem Gelände zurückgelassen wird.

„Die Leute interessieren sich für das Besondere, nicht das Übliche“, betont die Stadtführerin. Deshalb hatte sie jüngst eine Friedhofsführung angeregt. Die Tourist Info habe aber kein Interesse gezeigt sie anzubieten, berichtet Kretzschmar. So habe sie dies unter ihrem eigenen Namen gemacht. „Die Termine am 31. Juli und 28. August waren direkt mit je 20 Personen ausgebucht“, erzählt sie und sieht sich bestätigt. Ihr Fazit: „Eigentlich hat die Stadt sich da was entgehen lassen.“

Ideen für das nächste Jahr stehen schon

Eine Kollegin der Stadtführerin hatte am 17. Juli zum 100. Geburtstag Fritz Walters eine eigene Tour mit dem Bus von dessen Geburtshaus zum Stadion und dem Museum geplant: „So etwas hätte beworben werden müssen“, meint Kretzschmar. Nicht jede neue Idee, von denen es aus den Reihen der Stadtführer vom Stadtmauerrundgang über die Brunnenführung oder ein Waldbaden am Bremerhof jede Menge gebe, würde Gewinn bringen, weiß sie. In der Summe sollte es sich aber rechnen. Dafür brauche es aber mehr Interesse und Mut der Stadtverwaltung.

Gerne würde die Vorsitzende der Barbarossa-Gästeführer mit ihren derzeit 17 Mitgliedern jüngere Leute mit eigenen Ideen in den Kreis integrieren. Die Voraussetzungen dafür: „Man muss die Stadt lieben mit ihren Schwächen und Stärken, und man muss mit Menschen gut umgehen können und sich einiges Wissen selbst aneignen.“

Aktuell beschäftigen sich die Barbarossa-Gästeführer mit ihrem Programm für den Weltgästeführertag in der ersten Maiwoche 2021. „Musik in der Luft“ lautet das Motto. Dazu haben sie Stationen zum Musikinstrumentenmacher Pfaff, die Emmerich-Smola-Musikschule, das Pfalztheater und die Fruchthalle im Blick. Ein Mitglied will zudem ins „Musikantenland“ auf Burg Lichtenberg einladen.