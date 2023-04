Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damenmannschaft des 1. FC Kaiserslautern hat ihr Meisterstück in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Freitag mit einem 89:53-Sieg im Nachholspiel gegen den TV Illingen vorzeitig perfekt gemacht. Die Kür folgte dann am Sonntag, als der Tabellenführer den MJC Trier II vor gut gefüllten Rängen in der Sporthalle der Schillerschule mit 102:35 (54:16) deklassierte. Die Regionalliga kann kommen!

Noch bevor die Schlusssirene im letzten Heimspiel des Jahres am Sonntagnachmittag ertönte, hatten sich bereits die ersten Zuschauer von ihren Plätzen erhoben, um der Mannschaft Respekt