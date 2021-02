In der Diskussion um den Abriss der Sanitätskolonne in der Augustastraße hat sich jetzt die FWG-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie schlägt vor, dass sich die Untere Denkmalschutzbehörde mit den Ratsmitgliedern des Gestaltungsbeirates möglichst schnell mit den Bauherren in Verbindung setzt und markante, erhaltenswerte Teile des noch vorhandenen Gebäudes identifiziert und zur Sicherung heraussucht.

Gabriele Wollenweber, Fraktionsvorsitzende der FWG: „Wir bitten den Oberbürgermeister als Präsident des DRK, einen kurzen zeitlichen Aufschub des weiteren Abrisses anzuregen, um einige Relikte zu sichern.“ Sie erinnert daran, dass es bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im Vorfeld des Ratsbeschlusses, der den Weg zu einem Abriss ebnete, keinen einzigen Einwand von Bürgern gab. Auch sei im Stadtrat im Gegensatz zum Bauausschuss die Wertigkeit des Sanitätskolonnenbaus nicht diskutiert worden.

Damit sei klar, dass der Abriss rechtmäßig sei. „Nun weist der Sanitätskolonnenbau jedoch einige sehr schöne Steinmetzarbeiten auf, die ohne Zweifel erhaltenswert sind. Portaleinfassungen mit Jugendstilmotiven sind in unserer Heimatstadt nicht häufig anzutreffen. Diese sollten auf keinen Fall der Spitzhacke oder dem Bagger zum Opfer fallen“, meint Ratsmitglied Paul Peter Götz. Die FWG plädiert dafür, die Denkmalliste der Stadt zu überprüfen und Fotodokumentationen anzufertigen. Fehleinschätzungen und späte Reue ließen sich damit künftig hoffentlich vermeiden.