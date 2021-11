Der niedrige Wasserstand des Gelterswoogs bleibt ein Problem. Manfred Reeb, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FWG, plädiert deshalb dafür, doch Wasser aus dem Walzweiher zuzuleiten, der allerdings nicht auf Kaiserslauterer Gemarkung liegt. Die Idee ist nicht neu, wurde aber vom Referat Umwelt verworfen, weil eine Zuleitung durch Rohre über zwei Kilometer angeblich 500.000 Euro kosten würde. „Wenn es diesen Winter wieder nur wenig regnet und wieder ein trockener Hitzesommer kommt, kann es unter Umständen auch zu einer Beinahe-Totalaustrocknung kommen“, befürchtet Reeb. Dabei gehe es dann nicht nur um den Freizeit- und Erholungswert des Sees, sondern auch um die Schutzzone, der eine weitgehende Austrocknung sicher nicht gut bekommen würde. Deshalb ist Reeb dafür, die Zuleitung aus dem Walzweiher prüfen zu lassen. Reeb hält es für machbar, ohne Erdarbeiten auszukommen. „Man könnte einen flexiblen, haltbaren und nicht signifikant Mikroplastik abgebenden Schlauch in den Bach legen und eine kleine Pumpstation am Damm schaffen.“ Eventuell könne der Schlauch auch über den bestehenden Überlauf das Wasser in den Gelterswoog einleiten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich 500.000 Euro kosten würde“, so Reeb. „Bei dieser Lösung müsste kein wertvolles Trinkwasser geopfert werden. Es ginge dabei auch nicht um eine weitgehende Befüllung, sondern nur um das Vermeiden einer zu starken Absenkung.“ Fachleute gehen bislang davon aus, dass pro Jahr 65.000 Kubikmeter Wasser zugeführt werden müssen, um den Wasserspiegel des künstlich aufgestauten Sees halten zu können. Alternativ kommt eine Zuleitung aus der Quelle Schäckersdell infrage. Doch dafür müsste zunächst das Wasserrecht geändert werden, was angesichts knapper werdenden Trinkwassers eher nicht passieren wird.