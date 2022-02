„Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nicht weiter geschröpft werden“, sagte FWG-Fraktionsvorsitzende Gabriele Wollenweber. Eine Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer B stellten für sie keine Option dar.

Schon jetzt seien 15 Prozent der Kaiserslauterer Privathaushalte überschuldet. Bei den Etatberatungen habe man Vorschläge eingebracht, die fast drei Millionen Euro einsparten. Es gehe nicht darum, wer wann welche Korrektur entdeckt habe. „Was uns weitergebracht hat, war das geschickte Zusammenspiel von Politik und Verwaltung“, unterstrich Wollenweber.

Drei Anliegen konnten die Freien Wähler durchsetzen: 50.000 Euro für ein Verkehrskonzept für den Einsiedlerhof, die Entfristung von fünf Stellen im Referat Gebäudewirtschaft, wo Förderprogramme abgearbeitet werden, sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Referat Stadtentwicklung, um auch künftig erfolgreich um Fördermittel zu werben. Kein Erfolg hatte die Forderung nach 100.000 Euro für eine Zuleitung vom Tiefbrunnen Schäckersdell zum Gelterswoog. „Der Gelterswoog ist ein wichtiges Element der Naherholung und ein schützenswertes Kleinod“, so Wollenweber. Deshalb will sie nicht aufgeben und in der nächsten Ratssitzung 100.000 Euro für eine Wasserzuleitung zum Gelterswoog beantragen.

Die FWG-Fraktion stimmte dem Haushalt zu.