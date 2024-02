Trotz vieler bitterer Momente hat es der SV Fischbach in dieser Zweitligasaison immer wieder geschafft, die Hoffnung im Abstiegskampf am Leben zu erhalten. Damit könnte es aber vorbei sein, wenn die Mannschaft am Sonntag (11 Uhr) in der Sporthalle der IGS Enkenbach das Abstiegsduell gegen den BSV Eggenstein-Leopoldshafen verlieren sollte.

Mehr Abstiegskampf geht nicht. Empfängt doch der Tabellenvorletzte Fischbach das Zweitliga-Schlusslicht. „Wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen“, sagt der Fischbacher Spieler Matti-Lukka Bahro und macht damit klar, was die Stunde geschlagen hat. Ziehe seine Mannschaft hingegen den Kürzeren, dann sei „der Zug abgefahren“. In Richtung Regionalliga.

Doch noch spielen Bahro & Co. in der Zweiten Bundesliga Süd. Drei Spiele bleiben ihnen noch, um in dieser nervenaufreibenden Zittersaison dem Abstieg zu entgehen. Konkret heißt das: Der SVF muss in der Tabelle noch nach oben klettern. Denn nicht nur der Letzte, sondern auch der Vorletzte muss sich zum Saisonende aus der Liga verabschieden. Nach den bisherigen 19 Zweitligapartien haben die Fischbacher magere 17 Punkte auf dem Konto und damit nur einen Zähler mehr als der BSV Eggenstein-Leopoldshafen. Auch von ihrem oberen Tabellennachbarn, der SG Schorndorf II, trennt sie nur ein Punkt. Die Abstiegskandidaten stehen also noch dicht beieinander. Daraus schöpft Bahro Hoffnung und sagt: „Es ist noch alles offen.“

Drei ausländische Asse fehlen

Am Samstag muss der SVF dieses so wichtige Duell im Kampf um den Klassenverbleib ohne seine drei ausländischen Asse bestreiten. So ist der Franzose Tino Daoudal, der bei seinen Einsätzen für den SV Fischbach seine Gegner im ersten Herreneinzel der Reihe nach deklassierte, verletzt. Und der Däne Oliver Nowak und der Niederländer Dyon van Wijlick sind bei Wettbewerben in ihren Heimatländern zugange.

„Aber wir sind stark genug, um auch ohne die drei gegen Eggenstein-Leopoldshafen zu gewinnen“, zeigt sich Matti-Lukka Bahro zuversichtlich. Im Hinspiel mussten sich die Fischbacher allerdings dem BSV geschlagen geben. In einem engen Mannschaftskampf unterlagen sie mit 3:4.