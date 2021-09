Nach der rechtlichen Fusion von Kreis- und Stadtsparkasse Kaiserslautern am 1. Januar ist am Wochenende auch die technische Fusion geglückt, bei der die Datenbestände beider Institute zusammengeführt wurden. Wie die Sparkasse mitteilte, gilt ab sofort für alle Kunden eine einheitliche Bankleitzahl 540 502 20 und ein einheitlicher Bank Identifier Code (BIC) MALADE51KLK.

Nach Monaten der Vorbereitung startete die technische Fusion am Freitagabend mit dem Abschalten der Server. Am Samstag und Sonntag erfolgte dann der Datentransfer in die neuen Strukturen. In den Räumen der Sparkasse herrschte Hochbetrieb, wie das Kreditinstitut mitteilte. Am späten Sonntagnachmittag standen dann einheitliche Systeme flächendeckend für das gesamte Geschäftsgebiet der nun fusionierten Sparkasse bereit.

Die Arbeiten am Wochenende waren für die Kunden mit Einschränkungen verbunden, unter anderem konnte zeitweise kein Bargeld an Automaten abgehoben oder nicht mit der Sparkassenkarte gezahlt werden. Auch das Online-Banking funktionierte vorübergehend nicht. „Für die zeitweise nicht zur Verfügung stehenden Anwendungen an diesem Wochenende möchten wir uns bei den Kundinnen und Kunden nochmals entschuldigen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kai Landes.