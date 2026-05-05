Mit hohen Siegen sind die Verbandsliga-Herren des TC Rot-Weiß Kaiserslautern in die Mannschaftsrunde gestartet. Die neuen Spieler aus Dänemark und Frankreich überzeugen.

Auf den Auftritt des Dänen hatten viele mit Spannung gewartet. Sein Debüt gab er am 1. Mai in der Heimpartie gegen das Ludwigshafener Team. An Position eins duellierte sich der 24-Jährige mit Daniel Baumann in einem packenden Match. Theilgaard gewann den ersten Satz mit 6:4, musste den zweiten aber im Tiebreak abgeben. Im anschließenden Match-Tiebreak war Nervenstärke gefordert. „Er war überhaupt nicht nervös, er wirkte vielmehr ganz locker“, beschreibt Max Milic, der Mannschaftsführer der Rot-Weißen, das Spiel seines neuen Teamkollegen in dieser kritischen Phase. Theilgaards Gegner leistete weiterhin hartnäckigen Widerstand. Doch der Däne setzte sich schließlich mit 10:7 durch. Nicht so aufregend wie sein Einzel verlief das Doppel, das Gustav Theilgaard, aktuell Nummer 1173 der Doppel-Weltrangliste, mit Maxime Lapraille spielte. In zwei Sätzen (7:5, 6:2) entschieden die beiden den Kampf für sich.

Ein Zwei-Satz-Sieg war Lapraille zuvor auch in seinem Einzel an Punkt zwei gelungen. Der 26-jährige Belgier in Diensten des TC Rot-Weiß sicherte sich den ersten Satz im Tiebreak und machte im zweiten mit 6:0 kurzen Prozess. Auch an den Positionen drei und vier zeigten sich Leon Sarishvili (6:3, 6:3) und Max Milic (6:1, 6:1) ihren Gegnern überlegen. Da die Matches an fünf und sechs an die Gäste gingen, führten die Rot-Weißen nach den Einzeln mit 4:2 und benötigten noch einen Sieg in den Doppeln, um den Mannschaftskampf für sich zu entscheiden. Die gut aufgelegten Lauterer ließen es aber nicht bei einem Sieg bewenden: Sie gewannen alle drei Doppel. Nach gewonnenem ersten und verlorenem zweiten Satz waren Sarishvili und Vincent Schlicher im Match-Tiebreak mit 10:6 erfolgreich. Wie Theilgaard und Lapraille das erste Doppel, so entschieden Max Milic und Finn Himmer das dritte in zwei Sätzen für sich (6:1, 6:3).

Ondas aus USA zurück

Mit dem 7:2 gegen den BASF TC Ludwigshafen III gelang den Rot-Weißen ein starker Start in neue Runde. Doch damit nicht genug. Am Sonntag übertrafen sie dieses Ergebnis noch. Auf heimischem Sand trafen sie auf den HTC Bad Neuenahr und schlugen die Gäste mit 9:0. Dieser Kantersieg wog umso schwerer, weil der HTC zuvor selbst stark aufgetrumpft und sein erstes Spiel gegen den TC Mörsch-Frankenthal mit 9:0 gewonnen hatte. Im Lauterer Team gab Antoine Walch sein Debüt. Der Franzose spielte an Punkt eins und besiegte problemlos den Spanier Ivan Perez Martin mit 6:1 und 6:1. Gustav Theilgaard trat diesmal an Punkt zwei an, beeindruckte mit seinen starken Aufschlägen und seinem aggressiven Spiel. Er ließ dem Spanier Luis Pineiro keine Chance und triumphierte mit 6:1 und 6:2. Eindrucksvoll war auch der Auftritt von Sebastian Ondas. Der junge Lauterer war erst am Freitag aus den USA zurückgekehrt, wo er an der College-Runde teilgenommen hatte. „Er hat sich verbessert“, bescheinigte Max Milic seinem Mannschaftskameraden, der sein Match gewann, ohne auch nur ein Spiel abzugeben.

Auch der Mannschaftsführer überzeugte bei seinem glatten Einzelsieg. „Ich fühlte mich gut auf dem Platz“, sagte Milic nach dem 6:0, 6:1. Auch im Doppel war er an der Seite von Theilgaard erfolgreich (6:2, 6:1). Mit zwei Siegen trug auch Leon Sarishvili zum makellosen Ergebnis seines Teams bei. Er gewann sein Einzel (3:6, 6:2, 10:2) und mit Sebastian Ondas das Doppel (6:3, 6:2). Mit einem Zwei-Satz-Sieg sicherte sich Finn Himmer mit seinem Partner Antoine Walch das zweite Doppel (6:2, 6:2), zuvor hatte er schon sein Match an Punkt sechs souverän mit 6:1 und 6:1 für sich entschieden.

Prickett spricht von „Glücksgriff“

Groß war die Freude bei den Rot-Weißen über diesen furiosen Saisonstart. Chefcoach Neil Prickett sprach von einem „Glücksgriff“, Gustav Theilgaard und Antoine Walch für das Team gewonnen zu haben. „Es sind tolle Spieler und nette Menschen“, so Prickett, dessen Mannschaft an der Tabellenspitze steht und dort auch bleiben will.