Gelungener Saisonauftakt für die U17 des 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel lassen dem SV Gonsenheim keine Chance und gewinnen ihr Auswärtsspiel furios mit 10:0 (5:0). Trainer Dennis Will ist rundum zufrieden und darf sich über einen Dreierpack von Dario Tuttobene freuen.

„Wir haben einen perfekten Tag erwischt. Gonsenheim gehört zu den besseren Mannschaften der Liga, und wir haben über die gesamte Spielzeit dominiert“, lobte FCK-Trainer Dennis Will seine Mannschaft nach dem Auswärtserfolg.

Die Betzebuben hatten das Spiel von Anfang an unter Kontrolle und brachten sich durch einen frühen Doppelschlag auf die Siegerstraße. Dario Tuttobene, der bereits in der letzten Saison in der B-Junioren- Bundesliga aktiv war, netzte in der dritten und siebten Minute zur 2:0-Führung ein. Die Lauterer überspielten die Abwehrreihe der Mainzer mit tiefen Bällen und hatten vor dem gegnerischen Tor dann leichtes Spiel.

Einstudierte Spielzüge

„Wir haben genauso agiert, wie wir es geplant hatten. Der ballführende Spieler hat dann vor dem Tor die Wahl, ob er selbst abschließt oder zum Mitspieler ablegt“, äußert sich Will zum Muster, nach dem die meisten FCK-Treffer fielen. Noch vor dem Halbzeitpfiff legten Tuttobene, Owen Gibs und Till Decker drei Treffer zum 5:0-Halbzeitstand nach.

Auch im zweiten Durchgang bestimmten die Gäste das Geschehen. Gonsenheim zeigte sich zwar bemüht, doch hochkarätige Chancen konnten die Hausherren keine verbuchen. Auf der Gegenseite blieb der FCK torhungrig und gestaltete das Ergebnis eindeutig. Nachdem sich das Geschehen etwas beruhigt hatte, schalteten die Pfälzer in der Schlussphase wieder einen Gang höher. Paul Riesmeyer (2), Owen Gibs und Jeremia Mensah (2) stellten den 10:0-Endstand her.

Nach dem gelungenen Auftakt steht am kommenden Wochenende das nächste Auswärtsspiel gegen den JFV Rhein-Hunsrück an.