Ausgerechnet an diesem Vormittag musste es in Rodenbach so regnen, dass man fürchten musste, der Himmel breche ein. Trotzdem widerstanden die Besucher der von der Ortsgemeinde und dem Verein artKult organisierten, kleinen Veranstaltungsreihe „Sonntags am Brunnen“ am Café Zeitlos in der Ortsmitte den Unbilden des Wetters, zumal mit der „Corona-Band“ echte Koryphäen auf der Bühne standen.

Die Band habe sich während der Corona-Zeit entwickelt, erklärte Frontmann Michael Halberstadt, studierter Jazz- und Popular-Gitarrist, „Salon Schmitt“-Betreiber und Betreuer des interkulturellen Musikprojekts „Shaian“. An seiner Seite Blues-Harp-Virtuose Albert Koch sowie der Geiger Markus Kahnert, gebürtig in Baalborn, seit 20 Jahren aber wohnhaft in Mannheim. Und mit der Neuseeländerin Michelle Nadia stand ein echter Überraschungsgast auf der Bühne.

Michelle Nadia malt mit ihrer Stimme

Die Musikerin habe er in Hamburg kennengelernt, erzählte Halberstadt. Dort seien aber die Wohnungen unbezahlbar, habe sie sich beschwert. „Komm doch nach Kaiserslautern. Hier kannst du gut leben“, habe er ihr geraten. Und so wohnt die vielseitige Musikerin seit zwei Monaten in der Barbarossastadt und ist musikalisch, wie sich bald zeigen sollte, ein Gewinn für die Region.

Dass Michelle Nadia zu singen versteht, war bereits im zweiten Song „Hit The Road Jack“ von Ray Charles nicht zu überhören. Sie gehört zu den Sängerinnen, die mit dem Klang ihrer hellen, klaren Stimme malen können. Was die tonliche Festigkeit und Mühelosigkeit der Höhe anging, überzeugte sie auf Anhieb die Zuhörer, zumal sie das Gespür für die Bedeutung einer Phrase und die Nuancen eines Textes offenbarte. Ebenso überzeugte sie in Nancy Sinatras Song „These Boots Are Made For Walkin’“ oder John Lennons „Imagine“ mit kraftvoller Stimme und einem beachtlichen Stimmumfang. Auch mit der Gitarre verstand sie bestens umzugehen, und mit den Löffeln wusste sie die Songs ihrer Partner virtuos perkussiv zu begleiten.

Technische Brillanz und Ekstase

Mit Halberstadt und Koch standen zwei Zeremonienmeister auf der Bühne, die den hitzigen und pulsierenden Sound der Songs authentisch rüberbrachten. Hier trafen technische Brillanz und Kreativität aufeinander, und so schraubten sich die beiden mit hörenswerten Licks gegenseitig hoch. Halberstadts Sandpapierstimme ist nach wie vor unverwechselbar. Und wenn’s funky wurde, lief der Frontmann zu großer Form auf und kitzelte aus seiner Gitarre – wie in „Ain’t No Sunshine“ von Bill Withers oder „Big Boss Man“ von Jimmy Reed – ein begeisterndes, rhythmisches Stakkato. Rasant reihte er immer neue Ideen aneinander. Und die waren echt zum Abheben.

Erstaunliche Klänge entlockte Albert Koch seiner Mundharmonika. Seine Phrasen artikulierte er wie ein „Rhythm and Blues“-Saxofonist mit einer Intensität und Ekstase im Ausdruck, die in ihrer Wildheit nicht zu übertreffen waren. Auch stimmlich war der Daniel Düsentrieb bestens drauf. So schienen Songs wie „Call Me The Breeze“ von J. J. Cale oder „Comes A Time“ förmlich zu explodieren.

Markus Kahnert glänzt an seiner Geige

Ein Gewinn für das Konzert war auch Markus Kahnert. Mit seiner Geige spielte er keineswegs eine untergeordnete Rolle in dem Ensemble. Mit weichen, aber auch spannungsgeladenen Tönen bettete er sich bestens in das Geschehen ein, strahlte dabei gelassene Reife aus und glänzte wie in John Lennons „Imagine“ mit wunderbaren Soli. In dem Gypsy-Titel „Minor Swing“ von Django Reinhardt bestach er mit hinreißenden Stakkato-Effekten, die den hämmernden Regengüssen Paroli boten. Bei dieser emotionsgeladenen Musik hielt das Publikum bis in den späteren Nachmittag aus und applaudierte nach jedem Song begeistert. Zwei Zugaben.