Ob gestürmte Hüpfburgen, Cocktailstände für erschöpfte Eltern oder strickende Fördervereine: auf dem Kinderfest „Fun & Action in der City“ am Samstag war alles vertreten.

Der Weg beginnt am Stiftsplatz, jeder Besucher wird trotz kurzen Regeneinsatzes mit lauter Musik und guter Laune begrüßt. Die Meile von Kreativständen wird begleitet von langen Schlangen aufgeregter Kinder an den Händen ihrer Eltern.

An einem der ersten Stände wird man begrüßt mit der Frage: „Schonmal gesiebdruckt?“. Die vielen Kinder würden wohl nach diesem Samstag mit einem erfreuten „Ja!“ antworten. Direkt gegenüber befindet sich das Zelt des CJD, Ambulante Jugendhilfe. Sie bieten bunte, semi-permanente Tattoos an. Eine Gruppe von Mädchen verlässt den Stand mit breiten Lächeln und bunten Kunstwerken. Claudia Bitte, Teamleitung Ambulante Jugendhilfe, klärt über die Herausforderungen und Aufgaben der Organisation auf. Sie „begleiten Familien im Alltag und Unterstützen sie zu Hause“ mit bestimmten Tools. Bitte präsentiert ein Gefühlstagebuch für Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu verarbeiten und auszudrücken. Für Eltern steht ein Medienplan bereit. Bitte erklärt, er sei ein enormes Hilfsmittel, um die Bildschirmzeit von Kindern einzugrenzen. Sie versuchen, den Alltag der Familien zu erleichtern und mit ihrem Stand am Kinderfest auch einige Eltern auf die bereitgestellten Hilfsmittel aufmerksam zu machen.

Ein Konzert darf nicht fehlen

Der Weg durch die Innenstadt führt an der Stiftskirche vorbei, hier gibt die Emmerich-Smola-Musikschule ein Konzert. Kinder scharen sich rund um die bunten Instrumente und Musiker. Mit den dort selbstgebastelten Instrumenten spazieren sie dann glücklich trommelnd zu der gegenüberliegenden Luftballonstation. In regelmäßigen Abständen ertönt ein lautes „Peng!“, wenn Kind und Papa zu ambitioniert beim Luftballon aufpumpen werden.

Der Geruch von Plastikballons folgt einem zu dem Stand der Jugend- und Drogenberatung-Release-Kaiserslautern. Björn Schmitt und Christina Paul-Schantz basteln mit freudig im Sand wühlenden Kindern Stressbälle. Ihre sonstige Zielgruppe sind oftmals eher Jugendliche. Sie erzählen, die Knautschbälle sollen vielleicht Stress vorbeugen, auch schon für die Kleinen. Schmitt erklärt, sie betreiben „Öffentlichkeitsarbeit ohne Hemmschwelle“ und besuchen Schulen, um durch spielerische Erklärungen über Drogenprävention aufzuklären. Sie möchten „Kinder stark machen“, beteuert Paul-Schantz und hilft einem kleinen Mädchen, ihren Luftballon mit zu viel Sand vollzustopfen.

Direkt daneben bildet sich eine Traube um einen Stand, der überflutet ist mit selbstgemachten Kuscheltieren, Socken, Schals und Vielem mehr. Einige ältere Damen stehen stolz hinter den eigens produzierten Prachtstücken. Sie erzählen, dass die gesamten Einnahmen des Verkaufs an den Förderverein „Mama/Papa hat Krebs Kaiserslautern“ gehen. Martina Pfleger berichtet, dass die Kreativgruppe sich zweimal im Monat trifft, zum gemeinsamen Basteln.

Die Stadt ist gefüllt mit vielen verschiedenen Ständen. Drei Hüpfburgen werden fröhlich von den Kindern gestürmt. Eltern versammeln sich zu einer kurzen Auszeit um die Cocktailstände und blicken ihrem Nachwuchs fröhlich beim Springen, Basteln oder Flöten zu. Es scheint sich niemand an den düsteren Wolken zu stören; die Straßen sind gefüllt von Kindern mit zuckrigen Händen, die an riesigen Luftballontieren festklammern und ohne Halten von Stand zu Stand rennen.