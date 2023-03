Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fantastische Atmosphäre zum Finale der Sommerswing-Konzerte im rappelvollen Volkspark. Mehr als 1000 Besucher feierten am Mittwoch die Neustadter Kultband The Peppermint Gang, während farbige Strahler das überfüllte Karree in einen Open-Air-Dom verwandelten.

„Let’s Have a Party“ – „Schmeißen wir ’ne Party!“, postulierte die Kultband von der Weinstraße als Motto des Abends mit dem Song des „Kings“