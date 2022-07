Der neue Fußweg zwischen dem Neubaugebiet „Reichenbacher Weg“ und dem Langenfelderhof sei fertiggestellt, informierte Ortsbürgermeister Daniel Schäffner den Mackenbacher Gemeinderat. Am angrenzenden Golfplatz sei ein Zaun zum Schutz der Fußgänger erforderlich, der 80 Meter lang und zwei Meter hoch ist. Der Auftrag für die Errichtung dieses Zauns wurde an eine Firma aus Kaiserslautern für 11.857 Euro vergeben. Jürgen Koch (CDU) wollte wissen, ob sich der Golfclub an den Kosten beteilige. Schäffner verneinte dies. Auf eine Frage von Jens Scherer (FWG) bezüglich der Absicherung des Kneippbeckens antwortete Schäffner, dass dies Aufgabe des Golfplatzes sei und er keinen Zaun dort möchte, sondern eher eine Gabionenwand.