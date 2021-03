Sie sind stets gut eingepackt und tragen uns jeden einzelnen Schritt durchs Leben: unsere Füße. Barfuß gehen und regelmäßig ein Fußbad nehmen gerät selbst, wenn wir es wissen, dass es uns gut tut, ganz schnell wieder in Vergessenheit. Auch hier gilt dranbleiben und vielleicht nach dem nächsten Fußbad eine Fußgymnastik anschließen. Der Nutzen für Kinder und Erwachsene ist enorm, denn eine gesunde Fußmuskulatur bietet eine gute Verletzungsprophylaxe, beugt Rücken- und Kniebeschwerden vor, steigert die Koordinationsfähigkeit und verbessert die Haltung.

So geht’s

Zehenkrallen stärkt die gesamte Fußmuskulatur und geht fast überall – auch wenn Du Schuhe anhast. Einfach die Zehen am Boden oder in der Luft einkrallen und dann wieder lockerlassen.

Hier können die Großeltern gemeinsam mit den Enkelkindern üben: Greife Stifte mit den nackten Füßen. Bewege die Füße wie eine Raupe. Versuche jeden Zeh einzeln anzusteuern und zu heben. Versuche mit den Zehen ein Handtuch oder Taschentuch „aufzuheben“, das am Boden liegt. Versuche das Taschentuch mit beiden Füßen in kleine Stücke zu reißen. Nimm einen Tennis- oder Igelball unter die Füße und rolle die komplette Fußsohle drüber. Barfuß balancieren auf einem am Boden ausgelegten Seil ist zusätzlich eine gute Übung, um das Gleichgewicht zu schulen.

Auf dem Barfußpfad

Fußgymnastik ist nicht allzu schwer, nimmt kaum Zeit in Anspruch und lässt sich prima zuhause mit ganz wenigen Gegenständen durchführen. Wenn es wieder wärmer wird, gibt es tolle Barfußpfade wie zum Beispiel auf der Gartenschau oder dem Naturerlebnispfad in Enkenbach-Alsenborn zu entdecken. Bei gut trainierten Fußmuskeln ist das Risiko von Fehlstellungen wie Hallux valgus, Hammerzehen und einem Knickplattfuß wesentlich geringer.

Die Serie