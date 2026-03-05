Das Kaiserslauterer Stadtzentrum ist zum größten Teil Fußgängerzone. Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomie geben ihr Profil. Vor ihrem Bau gab es große Debatten.

Die Kaiserslauterer Fußgängerzone ist geprägt von Einzelhandelsgeschäften und Gastronomie. Doch in letzter Zeit scheint sich hinsichtlich des Einzelhandels, insbesondere in der Marktstraße, etwas zu ändern. Läden schließen. Die Gründe scheinen vielfältig zu sein: Besitzerwechsel mit wenig Sachkenntnis, veränderte Kundenwünsche, auslaufende Mietverträge, Parkplatzprobleme.

Bereits am 7. Juni 1967 hatte der damalige Beigeordnete Hans Jung in einer SPD-Versammlung die Frage gestellt, ob in Kaiserslautern eine verkehrsfreie Zone eingerichtet werden soll. Am 13. Juli 1967 wurde er vom Rat auf zwölf Jahre, bis 1979, zum Stadtoberhaupt gewählt. „Die Kaiserslauterer Innenstadt soll leben.“ Mit diesem Wunsch eröffnete Oberbürgermeister Jung am 5. Oktober 1973 am „Rieseneck“ den ersten Abschnitt der Kaiserslauterer Fußgängerzone. Im „Sturztrunk“ hat er ein Gläschen Sekt geleert, nachdem er eine Rede auf die Einkaufsstadt gehalten hatte. „Ach Gott, was is des schee ehr Leit die City wird heit ingeweiht, wie's Mode is in alle Länner de OB durchschneid zwee Bänner domit is ab sofort und glei die Innenzone autofrei...“ Dieses Gedicht eines Lauterer Bürgers stand mit drei weiteren Strophen nach Abschluss des ersten Bauabschnitts der Fußgängerzone in der RHEINPFALZ. Immerhin waren fast 2000 Leute an das „Rieseneck“ gekommen. Von der Einmündung der Löwenstraße in die Fackelstraße, die Fackelstraße hinauf über das „Rieseneck“ und die Riesenstraße bis zur Eisenbahnstraße waren die ersten fünfhundert Meter Fußgängerzone. „Auf einer Seite hin und auf der anderen zurück, sind das Tausend Meter bummeln und einkaufen“, hält eine Zeitungsnotiz fest.

Ratsfraktionen auf Schmusekurs mit Kritikern

Als der Bau von Fußgängerzonen Mitte der 1960er in Mode kam, begann auch in Kaiserslautern die Diskussion – jahrelang. Alle Ratsfraktionen waren auf Schmusekurs mit dem misstrauischen Einzelhandel und den zur Bequemlichkeit neigenden Autofahrern. Von „erschreckendem Unfug“ war im öffentlichen Schlagabtausch die Rede, von „Hundepromenade“, „Vakuumbeule nach 19 Uhr“. Oberbürgermeister Walter Sommer bezeichnete im Stadttrat eine Fußgängerzone als „Wohnküchen-Milieu mit Blumenstock und Sitzbänkchen“. Von „Theaterkulisse mit Vorstellung von 10 bis 19 Uhr“ sprachen die Skeptiker, von „unkalkulierbarer Existenzbedrohung“ und von „Gleichmacherei der Städte“. Eine City ohne Fahrzeugverkehr verliere ihren Charakter.

Den „angenehmen abgasfreien Einkaufsbummel“, die intensiveren Kommunikationsmöglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeit der Innenstadt und die Erhöhung des innerstädtischen Wohnwertes waren die Argumente der Befürworter in Stellungnahmen, Zeitungsbeiträgen und Vorträgen. Man war sich nicht einig – weder die Stadtratsmitglieder, gleich welcher Fraktion, noch die Bürger und Anrainer. Der Einzelhandel und sein Verband hielten sich aus den Diskussionen öffentlich weitgehend zurück, obwohl es erhebliche Meinungsunterschiede gegeben haben soll.

Abschnitt für Abschnitt herangetastet

Schließlich fand sich im Rat eine Mehrheit von Befürwortern. Das schien ein gutes Zeichen für die städtische Bauverwaltung gewesen zu sein. Sie befasste sich schon seit den 1960er-Jahren damit, als „Fußgängerzone“ in anderen Städten Thema waren. Die Bauverwaltung zog ihre Schubladen auf und legte offensichtlich machbare Konzepte vor. Finanzleute kalkulierten mit städtischen Mitteln und kümmerten sich um Zuschüsse, die es dann auch gab. Die Ärmel wurden hochgekrempelt, der erste Spatenstich vollzogen und „Lautern riskiert, nach dem komplizierten und viel diskutierten Wiederaufbau, mal wieder etwas, eine Fußgängerzone“, schrieb die Volkszeitung.

(Bau-)Abschnittsweise tastete sich die Stadt an das Projekt heran. 1973 arbeiteten die Tiefbauer zunächst im Bereich Fackelstraße/Riesenstraße. DIE RHEINPFALZ schrieb, die Fackelstraße sei „ein Schützengraben, um den man herumlaufen muss“. Und ein paar Tage später: „Die Fußgängerzone wird eine liebenswerte Visitenkarte.“ Bei der Stadt hagelte es Beschwerden und Reklamationen über Umsatzeinbußen und Baulärm. Der erste Teilabschnitt wurde mit Verbundpflaster belegt. Dem Geschmack der 1970er-Jahre entsprechend, wurden Prachtkandelaber aufgestellt, aufgestellt. Das war schwarzes Stahlrohr in Dreiergruppen mit Glasballons. Man sah etwas fürs Geld. „In den abgeschlossenen Teilen klingeln die Kassen besser als je zuvor“ und die Miesmacher seien zu Befürwortern „konvertiert“, berichtete die Volkszeitung. Ein Mann mit einer Drehorgel kam, Straßenmaler und eine Balalaika-Gruppe aus Russland spielten auf.

Umsätze übertrafen die Vor-Umbau-Zahlen

Bei der offiziellen Übergabe am 5. Oktober 1973 war schon vom zweiten Bauabschnitt die Rede. In der Fackelstraße hätten sich die Umsätze wieder eingependelt, sie hätten sogar die Zahlen vor dem Bau der Fußgängerzone übertroffen, sagten die Geschäftsleute. Die Kerststraße, ein Teil der Marktstraße, und der Schillerplatz wurden 1974/75 im zweiten Bauabschnitt umgestaltet. Die Marktstraße zwischen der Schneiderstraße und der Fruchthallstraße war 1975 an der Reihe. Es kam der Wunsch auf, den St.-Martins-Platz ebenfalls als Fußgängerzone herzurichten. Zum 700. Stadtjubiläum im Jahr 1976 wurde der Platz neu gestaltet und die Fußgängerzone ein Stück die Steinstraße hinauf ausgebaut.

Letztere wurde mehr und mehr begehrte Citywohnlage und Geschäftsstraße. Die Altstadt entwickelte vom Martins-Platz bis zum Mainzer Tor Eigendynamik. Die Leute schienen sich endlich über die Ost-West-Achse zum Bummeln in die neue Steinstraße zu trauen. Für den Teil bis zur Salzstraße stand erst 1986 Geld zur Verfügung. Das Verbindungsstück zwischen dem St.-Martins-Platz und der Fruchthallstraße baute die Stadt aber bereits 1977 aus. Damit war von der Steinstraße aus eine Verbindung zur Ost-West-Achse geschaffen. Durch die städtebauliche Umgestaltung des St.-Martins-Platzes hatte die Martinskirche eine Aufwertung erfahren. Nach dem Ausbau der Fußgängerzone um die Stiftskirche im Jahr 1975 sollte diese Maßnahme „ein weiteres sichtbares Zeichen für die Verbundenheit der Stadt Kaiserslautern mit ihren beiden ältesten Gotteshäusern“ sein, stellten damals die Bauverwaltung und Kommunalpolitiker fest.

Im November 1979 abschließend ausgebaut

Der Bereich Wagnerstraße, Pirmasenser Straße und Grüner Graben bildete 1976 den vorläufigen Abschluss der neuen Innenstadtarchitektur. Nach kleineren Ergänzungen war die Fußgängerzone im November 1979 abschließend ausgebaut. Die Münchstraße wurde im Zusammenhang mit dem Projekt „Stiftsplatz 5“ 1990 zur Fußgängerzone. Auch die Kunst bekam in den durchschnittlich zwölf Meter breiten Straßen eine Chance. Skulpturen, Leihgaben des Deutschen Museums Berlin und eines Mannheimer Kunststudios, waren zeitweise ausgestellt. Bronzeplastiken schmücken heute das Fußgängerareal. Wer kennt nicht den Brezel-Adam? Um das Grün kümmert sich heute das Referat Grünflächen der Stadtverwaltung. Wo es der Untergrund zulässt, werden beispielsweise Bäume gepflanzt. Es gibt den „Frühjahrsflor“ und den „Sommerflor“.

1980 gewann Kaiserslautern den landesweit ausgeschriebenen Wettbewerb „Sicherheit für den Fußgänger“. In der Urkunde wurde auf „vorbildliche Arbeit“ verwiesen. Bald gab es in der Innenstadt wieder Zuzüge, und es stellte sich ein Effekt ein, mit dem die Stadt nicht gerechnet hatte. Hauseigentümer und Geschäftsleute taten etwas für ihr Umfeld, beteiligten sich an der Neugestaltung, ließen Fassaden überarbeiten, Schaufensterfronten wurden abwechslungsreicher und man nahm an der städtischen Aktion „Blumenschmuck in der Innenstadt“ teil.

Fachgeschäfte wechseln heute öfter

Es gab sogar einen „Schulwegplan“, dessen Routen so weit wie möglich durch die Fußgängerzone führten. Wer beide Straßenseiten der heutigen Fußgängerzone entlangbummelt, erschließt sich ein Einkaufszentrum. Fachgeschäfte herrschen vor. Sie sind aber häufigem Wechsel unterworfen. Die alten Lauterer Fachgeschäfte, in denen man noch mit Namen angeredet wird, weil Opa und Vater schon Kunde waren, sind selten geworden. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis in die 1950er-Jahre hinein waren im Bereich Fackelstraße, Kerst- und Marktstraße rund 24 Kneipen, Restaurants und Gaststätten angesiedelt.

Allerdings sollte man nicht versuchen, die Kaiserslauterer Fußgängerzone mit Zahlen zu erklären. Sie erläutern bei weitem nicht alles. Vor allem nicht die höhere Qualität der Innenstadt. Sitzbänke, Blumentröge, Plastiken, Straßenmaler und Musikanten machen das deutlich besser.