Eine 19-jährige Fußgängerin ist gestern bei einem Unfall leicht verletzt worden. Die Frau überquerte gegen 7.40 Uhr die L356 von der dortigen Bushaltestelle in Richtung Wohngebiet, berichtet die Polizei. Eine 23-jährige Autofahrerin, die in Richtung Weilerbach unterwegs war, sah die Fußgängerin zu spät. Obwohl sie sofort stark bremste, touchierte die Autofahrerin die Fußgängerin. Die 19-Jährige kam durch den Aufprall zu Fall und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde im Rettungswagen behandelt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.