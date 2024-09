Ein Fußgänger hat am Mittwochnachmittag einen 57-Jährigen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Unbekannte in der Kaiserslauterer Zollamtstraße unterwegs. In Höhe eines Supermarktes wollte eine 45 Jahre alte Radfahrerin an dem Mann vorbei, doch der Fußgänger ging nicht zur Seite. Ein unbeteiligter 57-Jähriger, der mit seinem Sohn dort unterwegs war, forderte den Fußgänger auf, den Radweg zu räumen. Damit zog er allerdings den Zorn des Fremden auf sich. Der Unbekannte traktierte den 57-Jährigen so lange mit Schlägen, bis dieser schwer verletzt auf dem Boden lag. Der sechs Jahre alte Sohn des Opfers musste die Tat mit ansehen. Mehrere Zeugen schritten ein und kamen dem Verletzten zu Hilfe – der Täter flüchtete.

Im Westpfalz-Klinikum erlitt das Opfer nach derzeitigem Kenntnisstand einen Herzinfarkt und musste reanimiert werden. Der 57-Jährige sei weiterhin in ärztlicher Behandlung, teilte die Polizei weiter mit. Das Kind wurde von einem Bekannten der Familie in Obhut genommen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise – Telefon 06313692250 – auf den Täter, der zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein soll. Er soll kurze graue Haare haben und trug während der Tat eine graue Hose und ein graues Sakko.