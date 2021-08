Die Polizei sucht den Fahrer eines blau-grauen Opel Combo, der am Montag zwischen 13.45 und 14 Uhr in der Richard-Wagner-Straße und Logenstraße unterwegs war. Der Mann hat beim Abbiegen einen Fußgänger erfasst und verletzt. Wie der 38-Jährige bei der Polizei zu Protokoll gab, kam er zu Fuß aus der Richard-Wagner-Straße und wollte gegen die Logenstraße in Richtung Hauptbahnhof überqueren. Die Fußgängerampel zeigte nach seinen Angaben Grünlicht. Als sich der Fußgänger bereits auf der Fahrbahn befand, bogen zwei Fahrzeuge aus der Richard-Wagner-Straße nach links in die Logenstraße ein. Der erste Wagen fuhr direkt vor dem 38-Jährigen vorbei, der zweite Pkw bremste abrupt ab, um nicht mit dem Fußgänger zusammenzustoßen. Allerdings prallte der Außenspiegel des Kastenwagens gegen den Mann, so dass dieser sich eine Verletzung an der Hand zuzog. Zwischen dem 38-Jährigen und dem Autofahrer kam es zu einem kurzen Streitgespräch. Dann setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen etwas 45-jährigen Mann handeln.